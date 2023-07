Radio Kiss Kiss Napoli – Dossena: “Kim? Dobbiamo accettare che ha usato Napoli come rampa di lancio”.

L’ex calciatore del Napoli ed allenatore della Pro Vercelli, Andrea Dossena, ha preso parte alla trasmissione radio, per parlare della vicenda di Kim Min Jae.

“Kim? Per firmare il contratto che lo legava al Napoli, l’unico modo possibile era quello di inserire una clausola. Dobbiamo accettare che il coreano ha usato Napoli come rampa di lancio per raggiungere un top club europeo. Dopo Koulibaly e ora Kim il Napoli dovrà per forza sostituirlo con un profilo che non lo faccia rimpiangere”.

