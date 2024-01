Corriere dello Sport – Dragusin è l’obiettivo principale per la difesa: è perfetto per il Napoli

L’edizione odierna del quotidiano, torna a parlare dell’interesse del Napoli per Radu Dragusin. Aurelio De Laurentiis ha intenzioni serie per il difensore, che ritiene adatto per le esigenze della squadra. È un centrale autorevole, scanzonato, dalla faccia tosta e pure conoscitore del Meridionale. Definito un po’ scugnizzo, ha assaporato anche Salerno, che è stata un’altra tappa della sua carriera, che lo ha aiutato nell’evoluzione. Se dovesse accettare la tappa partenopea, ritroverebbe anche Pasquale Mazzocchi.

