Dries Mertens al centro del mercato: c’è l’offerta della Roma

Il futuro di Dries Mertens, giocatore in scadenza con il Napoli e che ancora non ha deciso se accettare il rinnovo, è ancora tutto da definire. In Italia adesso c’è anche la Roma tra le pretendenti ufficiali. Infatti, secondo quanto si legge sulle pagine del Corriere dello Sport i giallorossi sono pronti a mettere sul piatto un contratto fino al 2023 per il belga, con un ingaggio da 3,5 milioni di euro più bonus.

