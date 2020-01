Droga CR7 – Scattano arresti a Torino

Stando a quanto riportato da SkyTg24 sarebbero scattati 3 spacciatori che vendevano droga con “etichetta” CR7

Droga CR7 – I tre giovani hanno approfittato del nome del campione portoghese per sponsorizzare il loro business della morte:

“Tre spacciatori di età tra i 19 e i 26 anni sono stati arrestati a Torino dalla polizia. I tre sono stati sorpresi dagli agenti nel parcheggio di un locale in zona Mirafiori, mentre cercavano di disfarsi di alcune dosi di stupefacente nascoste in un pacchetto di sigarette.

I ragazzi sono stati trovati in possesso di un panetto di 100 grammi di hashish, alcune pasticche di metamfetamine, crack, cocaina ed eroina, oltre che di 7mila euro in contanti. Inoltre, sulla confezione del panetto di hashish c’era scritto ‘Juventus CR7’, sigla che indica il calciatore Cristiano Ronaldo. In casa dei tre arrestati gli agenti hanno sequestrato alcuni bilancini di precisione e materiale per il confezionamento.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Kumbulla sfuma, l’albanese ha scelto l’Inter

Mediaset – Gattuso verso la conferma: progetto ad ampio raggio, i dettagli

Report Azzurro – Mertens col gruppo, personalizzato per Koulibaly

Albano: “Politano? Trattativa velocissima. Ecco perchè!”

Ultim’ora calciomercato – Il Napoli piomba su Esposito dell’Inter!

Ultim’ora – E’ fatta! Petagna sarà un calciatore del Napoli

Sportmediaset – Ghoulam rifiuta un’altra offerta! Il Napoli può tenerlo fuori: le ultime su Rodriguez

Radio Kiss Kiss – Futuro Mertens al Chelsea? La situazione

Calciomercato Napoli, oggi si chiude per Petagna: cifre e dettagli

Calciomercato Napoli, Rodriguez questione di ore: si attende solo l’ufficialità

Napoli-Barcelona, biglietti in vendita: i prezzi

Kumbulla vicinissimo al Napoli.Tutti i dettagli

Zazzaroni: “Lozano? Ancelotti mi ha detto che lo riprenderebbe volentieri”

Calciomercato Napoli, Amrabat non ha ancora deciso. Novità per Kumbulla

Ti potrebbe interessare anche:

Autore Mario Scala Sono nato a San Giorgio a Cremano(NA) il 19/11/1983. Ho frequentato l’ITIS Alessandro Volta e nel 2002 diventato perito informatico. Nel 2006 ho conseguito la laurea breve in “Scienze organizzative e gestionali ad indirizzo marittimo e navale”. Risiedo attualmente in provincia di Massa Carrara. Fino a che avrò 36°C in corpo FORZA NAPOLI. See author's posts

Iscriviti al canale Telegram di ForzAzzurri