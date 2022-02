Corriere dello Sport – Dubbi di formazione: Luciano Spalletti si divide tra Ospina e Meret.

Meret o Ospina? Luciano Spalletti non ha ancora preso una decisione. Ieri il portiere colombiano si è allenato regolarmente in vista della sfida di domani. Tuttavia il collega sembrerebbe essere in netto vantaggio.

“Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui. Confermata anche la coppia di centrocampo: in mezzo, a giostrare in regia, ci saranno Fabian Ruiz e Lobotka, con Zielisnki a fare l’ago tattico e a galleggiare tra le linee. Insieme con Piotr, a definire la linea di trequarti toccherà a Politano e Insigne, di nuovo titolare dopo due partite. Da centravanti, Osimhen è favorito su Mertens”.

