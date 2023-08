La Gazzetta dello Sport – Due azzurri in uscita, quasi fatta per la cessione di Gaetano all’Empoli.

Il Napoli ha messo sul mercato, oltre che Hirving Lozano, anche Diego Demme e Gianluca Gaetano: “La società è in trattativa con l’Hertha Berlino per Diego Demme, che ormai è fuori dal progetto tecnico e desidera tornare in Germania. Soltanto una formalità invece per quanto riguarda il trasferimento di Gianluca Gaetano in prestito secco all’Empoli; si firmeranno i documenti nel momento in cui Veiga si legherà al Napoli, così da poter garantire a Garcia una rosa sempre numericamente al completo”.

