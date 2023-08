Due opzioni per Zielinski, il giocatore ha un idea ben chiara

Piotr Zielinski potrebbe lasciare il Napoli per andare in Arabia Saudita, oppure rinnovare il proprio contratto con il club azzurro.

Il centrocampista del Napoli Piotr Zielinski potrebbe rinnovare il proprio contratto con il Napoli, in alternativa per lui si apriranno le porte dell’Al Ahli. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport queste sono le due opzioni per l’azzurro, che non intende ndare in scadenza.

“Quel che ieri pareva scontato, adesso diventa complesso, perché Piotr Zielinski ha sempre gli arabi che lo stuzzicano ed un manager che spinge ad accettare quei trentasei milioni di euro per tre stagioni. L’Al-Ahli ha fatto sul serio – trenta milioni ad Adl, tra parte fissa e bonus – e a questo punto dipende da Zielinski, ch’è legato al Napoli e preferirebbe andare in scadenza ma che è anche consapevole di potersi ritrovare in un tritacarne: dire di no, dunque far saltare un affare (e forse due), gli spalancherebbe le porte dell’ozio, di una stagione da separato in casa, eventualità da scartare, perché al trequartista non interessa raggiungere la libertà a parametro zero per lucrare e guadagnare.”

