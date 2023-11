La Gazzetta dello Sport – Duello Inter-Juve: Zielinski è un obiettivo a parametro zero.

L’edizione odierna del quotidiano, è tornata a parlare del duello di mercato tra Juventus e Inter. La sfida si accende sempre i più, non solo in campo, ma anche sull’ambito del mercato. Nel mirino delle due big di Serie A, ci è finito Piotr Zielinski. Il polacco, nel caso in cui non dovesse rinnovare, potrebbe essere acciuffato da una delle due a parametro zero. Marotta e Giuntoli monitorano la situazione, non solo dell’azzurro, ma anche di Tiago Djalo. Intanto il ds nerazzurro ha già sondato il terreno con gli agenti del centrocampista del Napoli.

