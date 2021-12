Dura posizione dell’ ECA: “I club non libereranno i giocatori per la Coppa d’Africa”

L’ECA prende posizione, la Coppa d’Africa al centro della polemica

Come riportato dall’edizione online della Gazzetta dello Sport, l’ECA nelle ultime ore sembra aver preso una dura posizione riguardo lo svolgimento della Coppa d’Africa. In un’ e-mail inviata alla UEFA lo scorso venerdì, l’associazione europea dei club ha manifestato il malcontento per ciò che riguarda il protocollo sanitario che la CAF non ha ancora comunicato. In mancanza di quest’ultimo, i club si opporranno alla partenza dei propri tesserati.

