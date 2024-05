Duro attacco di Malfitano a De Laurentiis dopo il pareggio tra Napoli e Udinese

Il duro attacco di Malfitano al presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis e alla squadra dopo il pareggio di Napoli-Udinese

Attraverso un post pubblicato sui suoi canali ufficiali, ha commentato il pareggio tra Napoli e Udinese attaccanto il presidente degli azzurri Aurelio De Laurentiis e la squadra. Ecco quanto postato:

“Superfluo commentare. Chi ci ha creduto è soltanto un ILLUSO: vero presidente? La vergogna dovrebbe assalirti, perché il tuo Napoli non ha saputo onorare nemmeno per una partita lo scudetto. Un giorno poi qualcuno racconterà le verità del semi ammutinamento della squadra, perché a me certi comportamenti dei giocatori non mi hanno mai convinto. Infatti continuo ad essere coerente e a sostenere che i veri responsabili di questo disastro sono i giocatori: loro vanno in campo. E mi fermo qui”.

Fonte immagine in evidenza: flickr.com

