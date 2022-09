Dybala: “Juve? Avevo un accordo per il rinnovo, la società ha cambiato idea”

Paulo Dybala ha lasciato la Juventus per accasarsi alla corte di Jose Mourinho in quel di Roma. La Joya, in un’intervista rilasciata a Tyc Sport, ha parlato dell’ultimo periodo alla Juventus e del suo approdo in giallorosso.

Queste le sue parole:

“Purtroppo nell’ultimo anno con la Juventus ho avuto diverse interruzioni a causa di alcuni infortuni, perciò non ho potuto avere continuità. Inoltre i miei numeri, per via dei minuti giocati, erano molto buoni. L’essere rimasto senza contratto ha fatto nascere un grande dubbio basato su ciò che stava succedendo al mio livello calcistico. È stato inaspettato perché avevo un accordo per rinnovare con la Juventus, ma poi le cose sono cambiate da parte sia del club che dell’allenatore, che aveva un nuovo progetto. Mourinho mi ha aperto le porte dandomi la possibilità di giocare per la Roma”