Dybala positivo – Familiari in isolamento

Dybala positivo al Covid-19 – Familiari prelevati e messi in isolamento in ospedale

La mamma del calciatore, il fratello Gustavo e la fidanzata di quest’ultimo, alla luce del fatto di essere stati a Torino lo scorso 12 Marzo per far visita alla “joya”, sono stati prelevati dalla loro abitazione in Argentina e trasferiti in un ospedale di Cordoba. Il ministero della salute ha inviato un’ambulanza presso la loro abitazione per prevenire qualsiasi tipo di contagio. La notizia è stata diffusa dai giornali argentini ‘La Voz del Interior’ e ‘Olé’.

