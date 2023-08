La Gazzetta dello Sport – È fatta, Gabri Veiga al Napoli: 30 milioni più bonus al Celta Vigo.

L’edizione odierna del quotidiano, ha annunciato la chiusura della trattativa tra Napoli e Celta Vigo per Gabri Veiga. Il giocatore sarà ufficialmente azzurro: “Il Napoli ha trovato l’accordo con il Celta Vigo per l’acquisto del centrocampista spagnolo Gabri Veiga, classe 2002 nazionale Under 21, anche se tutti i contratti debbono ancora essere sottoscritti. Ai galiziani andranno 30 milioni più altri 6 di bonus”.

CONTRATTO — “Con il giocatore, autore di 11 reti nell’ultima Liga, è pronto un quinquennale da circa 2 milioni di euro netti. Si attende a breve il suo arrivo in Italia per le visite mediche e dalla prossima settimana potrà essere a disposizione del tecnico Rudi Garcia”.

