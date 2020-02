È finita tra Serena Rutelli e Alessandro Prince Zorresi, un anno fa desideravano un figlio

È finita tra Serena Rutelli, figlia di Barbara Palombelli, e il fidanzato Alessandro Prince Zorresi. Lo ha annunciato l’ex concorrente del Grande Fratello via Instagram, raccontando che la relazione con il compagno sarebbe recentemente giunta al capolinea. L’annuncio arriva inaspettato, solo pochi mesi fa Serena e Alessandro avevano deciso di andare a vivere insieme. Talmente affini da desiderare un figlio nonostante la giovane età di lui, Rutelli e Zorresi non hanno resistito alla prova del tempo.

Perché Serena Rutelli e Alessandro si sono lasciati

Via Instagram, Serena ha fatto sapere di avere compreso che le differenze con il compagno Alessandro non sarebbero mai potute essere colmate nonostante le buone intenzioni di entrambi: “Tra me e Prince è finita da un po’. Abbiamo provato a recuperare il rapporto ma ci siamo resi conto di essere due mondi completamente opposti in troppe cose. Nulla toglie però il grande amore che abbiamo nutrito l’un l’altra ma da un po’ di tempo le cose non andavano più”. L’annuncio è arrivato nel giorno di San Valentino, scelto simbolicamente da Serena per rimarcare la sua fiducia incondizionata nel sentimento dell’amore:

Lo dico il giorno di San Valentino proprio per marcare il fatto che l’amore esiste e va coltivato con pazienza e determinazione. Nel caso in cui non dovesse andare si riparte più forti di prima.

Chi è Alessandro Prince Zorresi

Alessandro è diventato noto con la partecipazione della fidanzata Serena al Grande Fratello. Come l’ex compagna, adottata da Francesco Rutelli e Barbara Palombelli quando era ancora una bambina, anche Prince è cresciuto in una famiglia adottiva. Nato a Roma, è un calciatore. Più giovane dell’ex fidanzata di 9 anni, si era detto profondamente innamorato di lei e pronto a compiere il grande passo al punto che Serena, una volta uscita dalla Casa del GF, si era sbilanciata pubblicamente a proposito dell’idea di mettere su famiglia:

Viviamo un grande amore, i miei genitori lo adorano, e sì, stiamo pensando anche a un bambino. È la prima cosa che mi ha detto quando sono uscita dalla Casa del GF (…) Idea meravigliosa, ma vorrei aspettare ancora un po’, per gustare fino in fondo la felicità di questo rapporto.