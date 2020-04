È morto Franco Lauro, voce del basket in Rai per oltre vent’anni

Ci ha lasciati all’età di 59 anni Franco Lauro, volto e voce della pallacanestro trasmessa sulle reti Rai per più di vent’anni. Secondo le prime informazioni, il giornalista sarebbe stato stroncato da un infarto nella sua casa a Roma, dove era nato il 25 ottobre 1961. Il personale medico accorso ha potuto soltanto accertare l’avvenuto decesso.

Aveva cominciato la sua carriera nel circuito delle tv e radio private romane, facendo contemporaneamente da speaker alle partite del BancoRoma, che avrebbe significato tantissimo per il basket romano in quegli anni. Non solo basket per lui: fu anche cronista di calcio prima di arrivare alla Rai, dove dal 1984 ha commentato 6 Mondiali e 6 Europei sul rettangolo verde, ma soprattutto 12 Europei e 3 Mondiali di basket, 8 Olimpiadi estive, quelle Invernali di Torino 2006 e tanto altro. Per un periodo, a cavallo tra gli Anni ’80 e ’90, ha condotto il TG2 in occasione di scioperi di vario genere.

Loading…

Loading…

Successore di Aldo Giordani e Gianni De Cleva al microfono della tv di Stato per la palla a spicchi, ne ha raccontato numerose grandi vicende: l’argento dell’Italia agli Europei femminili del 1995, sotto la guida di Riccardo Sales, e soprattutto l’oro di Parigi 1999 della squadra di Boscia Tanjevic, con in campo Carlton Myers, Andrea Meneghin e Gregor Fucka a ricoprire il ruolo di stelle. Nel contempo, è stato la voce di tantissimi campionati di Serie A e A2 al maschile, con varie spalle tecniche, da Dado Lombardi a Dino Meneghin, da Marco Bonamico a Stefano Michelini.

Negli ultimi anni era passato soprattutto a condurre le trasmissioni da studio, più spesso per il calcio, ma anche raccontando le Olimpiadi e anche i grandi eventi sportivi per i quali la Rai ha detenuto i diritti di trasmissione. Nella pallacanestro sono state memorabili tante sue citazioni, dal “Cento secondi cento” al “Tripla” con la r allungata all’infinito, da “La mosca atomica” per Gianmarco Pozzecco a quella “Linea della carità” che è entrata nell’uso più che comune per definire il tiro libero.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASKET

federico.rossini@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit: Ciamillo