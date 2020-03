È morto il nonno di Cecilia Zagarrigo: “Una parte di me è volata via insieme a te”

Lutto per Cecilia Zagarrigo, corteggiatrice di Carlo Pietropoli a Uomini e Donne. Via Instagram, la giovane ex protagonista di Temptation Island Vip – era la single il cui rapporto con Stefano Macchi provocò la gelosia di Anna Pettinelli – ha fatto sapere di avere perso l’adorato nonno. Cecilia ha condiviso una foto scattata insieme all’uomo per renderne nota la scomparsa.

Il lutto di Cecilia Zagarrigo

Nel post pubblicato poche ore fa, Cecilia scrive: “È difficile immaginare la mia vita senza di te.. è difficile pensare che quando comporrò il tuo numero, il telefono squillerà invano.. non ci saranno più le nostre chiamate ‘nonno come stai? Hai mangiato?’ e tu che mi dicevi sempre ‘eh la vecchiaia, che ci vuoi fare’”. Il ricordo di Cecilia prosegue commosso:

È difficile non immaginarti la domenica a pranzo a capotavola, dove raccontavi sempre come hai conosciuto nonna (ormai la storia l’ho imparata a memoria). È difficile entrare a casa tua e non vederti lì, su quella poltrona dove accoglievi tutti con il tuo gran sorrisone. È tutto così difficile e inimmaginabile.. ma ti prometto che continuerò a dare a nonna tutto l’amore che le davi tu, ti prometto che proverò a tenerla allegra sempre e che continuerò ad essere forte per lei, per mamma e per tutti noi che tanto hai amato. Ti prometto anche che continuerò a raccontare a tutti la tua grande storia d’amore e i tuoi immensi sacrifici che raccontavi con orgoglio. Mi manchi tanto nonno.. una parte di me è volata via insieme a te. Il mio è solo un arrivederci, perché un giorno ti riabbraccerò più forte di prima. Buon viaggio.

Cecilia corteggia Carlo Pietropoli

Cecilia partecipa all’edizione in corso di Uomini e Donne per corteggiare il tronista Carlo Pietropoli. Al momento il trono giovane ricschia di essere sospeso. L’epidemia di Coronavirus scoppiata in Italia impedirà a tronisti e corteggiatrici di vedersi per un periodo di tempo non ancora definito. Le norme di sicurezza necessarie a scongiurare il diffondersi del virus hanno messo in difficoltà il dating show condotto da Maria De Filippi che, come una serie di altri format televisivi, sarà costretto a fare le spese con la pandemia che scosso l’Italia e il mondo.