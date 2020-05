È nata Carlotta, figlia di Eleonora Daniele e di Giulio Tassoni

È nata la piccola Carlotta, figlia di Eleonora Daniele e del marito Giulio Tassoni. Fanpage.it ha appreso che la piccola, che gode di perfetta salute esattamente come la madre, è nata intorno alle 20.15/20.20 di oggi 25 maggio in una clinica in zona Prati a Roma. Non si conoscono ancora i dettagli del parto ma la piccola Carlotta sta bene. Anche Eleonora sta bene ed è rimasta instancabilmente a lavoro fino al giorno del parto, andando in onda regolarmente per poi assentarsi solo in serata quando le doglie sono aumentate e l’hanno costretta a recarsi in clinica dove, poche ore dopo, la piccola è venuta alla luce. Eleonora, confermandosi una stakanovista della Rai, avrebbe continuato a organizzare il lavoro per la puntata di Storie Italiane che sarebbe dovuta andare regolarmente in onda domani 26 maggio fino alle ore 18 circa.

Il post di Mara Venier e la conferma di Rita Dalla Chiesa

È stata Mara Venier, madrina della piccola Carlotta, a pubblicare su Instagram il primo post che faceva riferimento alla possibilità che la figlia di Eleonora Daniele fosse nata. “Evvivaaaaaaaa….. ti voglio bene amica mia un bacio a te e uno a Carlotta dalla sua madrina” aveva scritto la conduttrice, senza però specificare se la piccola fosse effettivamente venuta al mondo o se si stesse apprestando a farlo. A confermare la notizia della nascita è stata Rita Dalla Chiesa che, in un commento pubblicato sotto il post di Mara Venier, ha scritto: “È arrivata Carlotta. Un grande abbraccio a Ele e al papà della piccola“.

Storie Italiane non andrà in onda

Non andrà in onda la puntata di Storie Italiane prevista per il 26 maggio. Il programma sarebbe dovuto andare in onda fino a mercoledì ma si fermerà con due giorni di anticipo per andare incontro alle esigenze della sua instancabile conduttrice. Al posto della trasmissione mattutina di Rai1, la prima rete della televisione pubblica trasmetterà Unomattina fino alle 11.30, mentre La Prova del Cuoco anticiperà di mezz’ora rispetto alla tabella di marcia prevista.