È nata la figlia di Luca Argentero e Cristina Marino, si chiama Nina Speranza

È nata la figlia di Luca Argentero e della sua compagna Cristina Marino. Si chiama Nina Speranza e ad annunciarlo è proprio il neo papà su Instagram con una tenera foto che vede le mani della coppia che circondano quella della piccola arrivata. “Noi. Nina Speranza Argentero” così la presenta al mondo l’attore.

La gravidanza era agli sgoccioli

La gravidanza dell’influencer ventinovenne era già agli sgoccioli, tanto è vero che in ogni ospitata televisiva del noto attore torinese, nei mesi scorsi protagonista della fiction Rai “Doc-Nelle tue mani”, la domanda ricorrente riguardava proprio il parto imminente della compagna. Finalmente questo giorno tanto atteso è arrivato, fra tante preoccupazioni dovute al diffondersi della pandemia, ma la piccola Nina è venuta al mondo per la gioia dei genitori che hanno potuto coronare il loro sogno d’amore abbracciando la loro prima figlia.

L’annuncio a Verissimo e le nozze rimandate

Un’emozione fortissima che la coppia non ha mai nascosto nei vari momenti in cui si sono trovati a parlare della loro storia d’amore. L’annuncio della gravidanza era stato diffuso sempre tramite social, proprio da Argentero, che con un tenero scatto, sempre in bianco e nero, aveva immortalato la bella Cristina con il ventre scoperto su cui era poggiato uno stetoscopio, quasi a voler sentire il battito della creatura che portava in grembo. A febbraio, poi, è stata la modella a dichiararne il sesso, ospite della puntata di Verissimo, dove ha rivelato a Silvia Toffanin che si trattava di una femmina.

In quell’occasione, poi, aveva affermato che le indiscrezioni circolate sul presunto matrimonio con Luca Argentero erano fondate, dal momento che le nozze rientrerebbero nei futuri piani della coppia, ma lei aveva rassicurato il pubblico dicendo: “Non c’è fretta, c’è l’amore e ci sarà una creatura” sintomo di un sentimento e di una complicità che si rafforza sempre più a con il tempo che trascorrono l’uno accanto all’altra.