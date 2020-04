È nata la figlia di Susy Fuccillo, l’ex ballerina di Amici è diventata mamma di Giordana

Susy Fuccillo è diventata mamma per la seconda volta. La ballerina della settima edizione di Amici di Maria De Filippi ha annunciato via Instagram l’arrivo di Giordana, la sua seconda figlia. “11 APRILE 2020 alle ore 3.00. Il mio nome, ‘Giordana’, significa ‘Fiume che scorre’. Sono arrivata per donare, insieme a tutti i bambini nati in questo momento storico, un ondata di benedizioni in questo mondo. Mi è scoppiato il cuore per la seconda volta” ha scritto l’ex allieva del talent show di Canale5 per segnalare l’arrivo della sua secondogenita.

Susy Fuccillo già mamma di Cristiana, nata nel 2018

Susy era già diventata mamma due anni fa della piccola Cristiana, nata dal legame con il marito Salvatore Raciti. Anche quella nascita era stata segnalata sui social network. Giordana è nata in un periodo estremamente difficile per le neo mamme, sole in ospedale mentre il mondo affronta la pandemia di coronavirus. È il segnale che la vita non si ferma, che prosegue anche mentre cambia rispetto a quella che conoscevamo.

Chi è Susy Fuccillo

Susy Fuccillo è una ballerina che ha partecipato alla settima edizione di Amici di Maria De Filippi. Voluta nella scuola da Garrison Rochelle, incontrò la netta disapprovazione della maestra di danza Alessandra Celentano che non l’ha mai apprezzata pienamente, ritenendo non potesse aspirare a diventare una ballerina di prima fila. Oggi Susy è diventata un’apprezzata stilista. Qualche anno fa lanciò da New York la sua prima linea di moda, marchio comparso sulle cover di alcune importanti riviste di settore. Per il resto del tempo, Susy lavora come influencer ma è soprattutto una mamma. La carriera nel mondo della danza, invece, non riveste più un ruolo centrale nella sua vita nonostante la grossa opportunità ricevuta con la partecipazione al talent show condotto da Maria De Filippi.