È nata Tayrah, la figlia di Cicelys Zelies, la ex Madre Natura di Ciao Darwin

La gioia di diventare mamma è un’emozione che va condivisa con chiunque e, infatti, la bellissima modella nonché ex Madre Natura di Ciao Darwin, Cicelys Zelies, ha appena dato alla luce la sua dolce bambina, Tayrah, avuta dal marito Diego Tarani, un musicista e dj napoletano. In una storia pubblicata sul suo profilo Instagram, che la vede con in braccio la sua piccola, la modella scrive: “Ti proteggerò ad ogni costo della mia vita”. L’abbiamo vista di recente, proprio nelle repliche del programma di Canale 5 condotto da Paolo Bonolis, che sta allietando il sabato sera degli italiani.

Il primo scatto e le parole dopo la nascita

Con un dolcissimo messaggio, la cubana annuncia la nascita della sua primogenita, ripercorrendo su Instagram i momenti più intensi di questa gravidanza. La modella scrive di aver coronato il sogno della sua vita e della sua cristianità, dando alla luce dopo un lungo travaglio la sua piccola Tayrah

ti ho avuta per più di 9 mesi nel mio grembo… ho imparato a conoscerti da semplici singhiozzi o calcetti…Una trentina di ore fa hai deciso che doveva essere il tuo momento, il nostro immenso atto di amore…Abbiamo passato più di 24 ore a cercare di collaborare, unite dal nostro cordone ombelicale, per regalarti il dono della vita…Mamma e papà sanno che non è proprio uno di quei momenti felici nel mondo… ma sanno anche che i bimbi che nascono in questo periodo, sono dei combattenti che sapranno gestire tutto nella vita… Ed è proprio per questo che alle 19:37 del 07.04.2020 abbiamo dato inizio a questa nostra vita insieme… abbiamo finalmente coronato il sogno della nostra vita e della nostra cristianità… E’ un giorno speciale perché con tutti i segni delle sofferenze per lo sforzo della nascita che porti sul volto, hai completato il dono della famiglia che l’amore e Dio ci hanno regalato…

Benvenuta al mondo Tayrah …Mamma e papà ti amano alla follia