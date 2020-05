È pace tra William e Harry: “Hanno ripreso a parlarsi, il timore per Carlo li ha riavvicinati”

Pace fatta tra Harry e William d’Inghilterra. Lo confessa la giornalista Katie Nicholl a Entertainment Tonight. La donna, che ha raccontato di essere vicina a Harry e Meghan Markle con i quali avrebbe recentemente parlato, ha fatto sapere che i due fratelli sarebbero tornati a parlarsi dopo l’allontanamento risalente a qualche mese fa. Ad avvicinarli la comune preoccupazione per le condizioni di salute del padre Carlo, risultato positivo al coronavirus e poi guarito:

Nei rapporti fra William e Harry ci sono chiaramente state alcune fratture piuttosto importanti ma ora le cose sono migliorate e so che i due fratelli si sono fatti delle videochiamate. I compleanni di famiglia che ci sono stati di recente e le condizioni di salute del padre, il principe Carlo, li hanno costretti a prendere in mano il telefono e a tornare in contatto. Questo era il momento giusto per Harry di fare la pace con il fratello e ora i Sussex sono liberi di andare avanti con la loro nuova vita e i Cambridge possono invece riprendere le loro vecchie vite, senza tutti quei turbamenti e quelle tensioni che erano chiaramente un grosso problema. In una certa misura credo che a Kate e a William manchino Harry e Meghan, ma sicuramente a loro manca non avere vicino Harry.

La videochiamata per il compleanno di Archie

“Sono piuttosto sicura che abbiano ripreso tutti a parlarsi e che Harry telefoni regolarmente al telefono sua nonna” ha detto ancora la Nicholl che ha aggiunto un altro dettaglio a testimonianza della ritrovata serenità tra i duchi di Cambridge e quelli di Sussex. I quattro si sarebbero ritrovati per fare gli auguri al piccolo Archie, figlio di Harry e Meghan, nel giorno del suo compleanno:

Lo hanno fatto anche in occasione del compleanno della Regina e sono certa che ci sia stata una chiamata collettiva via Zoom pure per il compleanno di Archie.

Harry e Meghan restano a Los Angeles

Ma Harry e Meghan avrebbero intenzione di restare a Los Angeles, dove si sono trasferiti dal momento in cui hanno deciso di fare un passo indietro rispetto al loro ruolo all’interno della famiglia reale inglese: “Harry e Meghan si sono stabiliti a Los Angeles e così sarà per il futuro e mi hanno detto che provano un grande senso di libertà e che si stanno davvero godendo le loro nuove vite e la possibilità di fare le cose più a modo loro. L’idea che potessero allontanarsi, soprattutto Harry, dalle organizzazioni che seguono è senza senso, infatti Harry si tiene regolarmente in contatto con loro ed è probabile che gli manchino alcune delle persone con cui ha sempre lavorato”.