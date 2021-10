“È qualcosa di incredibile” – Spalletti, Di Canio canta le lodi di Osimhen

Il tecnico del Napoli Luciano Spalletti ha spiegato che Victor Osmihen è stato bravissimo contro il Cagliari e ha sostituito il nigeriano a metà della ripresa per un altro motivo oltre alla sua prestazione.

Spalletti dice di aver sostituito Victor Osimhen al 77′ della sfida di campionato domenica sera non per il rischio di essere espulso ma perché era stanco.

L’attaccante dei Super Eagles ha segnato il primo gol e ha vinto il rigore che ha portato al secondo gol, mentre il Napoli ha sconfitto il Cagliari 2-0 allo stadio Diego Armando Maradona.

Osimhen è stato ammonito al 66′ dall’arbitro Marco Piccinini per simulazione in area, dieci minuti dopo aver vinto il rigore del Napoli. E poco dopo il tecnico Spalletti ha portato via il 22enne per Andrea Petagna.

Osimhen è stato esonerato all’esordio della stagione del Napoli contro il neopromosso Venezia e sarebbe stato sul filo del rasoio se Spalletti lo avesse tenuto su contro il Cagliari.

Solo stanchezza

Ma l’ex tattico della Roma sostiene che non sia stato per questo che ha sostituito l’ex asso del Lille, ma perché ha chiesto di essere sostituito.

Spalletti ritiene anche che Osimhen non avrebbe dovuto essere ammonito perché non si è tuffato.

“No, l’aveva chiesto lui”, ha risposto Spalletti a una domanda in conferenza stampa post-partita per sapere se Osimhen fosse stato sostituito per il rischio di un secondo cartellino giallo.

“Abbiamo dovuto cambiarlo perché era stanco. Il cartellino giallo potrebbe anche non esserci, non ha simulato lì perché il fallo da ostruzione c’è. Non si è comportato male lì, non voleva prendere in giro nessuno”.

Prima di prendere il suo posto in panchina, Osimhen aveva progettato la sesta vittoria in campionato della stagione del Napoli con il suo sesto gol in quattro partite. E Spalletti è stato contento di vedere la stella delle Super Eagles terrorizzare i difensori avversari finché è stato in campo.

“Dal punto di vista atletico, Osimhen è qualcosa di incredibile”, ha aggiunto l’ex tecnico dello Zenit St Petersburg.

Riesce a coprire una distanza di venti metri in tre o quattro battiti e li fa da solo molto prima che escano i centrocampisti. Oltre che un bomber è un grande uomo di squadra”.

Il tecnico del Napoli però avverte che Osimhen non è ancora un top player ma è convinto che l’attaccante nigeriano continuerà a migliorare.

“Ha margini di miglioramento”, ha detto Spalletti

“Ci sono alcune cose che dobbiamo imparare nel nostro calcio. Può fare bene tante cose, deve tenere in considerazione anche altre cose che possono dargli ancora più forza”.

L’ex icona del West Ham Paolo Di Canio è stato tra coloro che sono rimasti colpiti dal modo in cui Osimhen ha preso d’assalto la Serie A italiana.

L’ex attaccante bianconero ammette di non essersi mai aspettato che Osimhen fosse così irresistibile, pur confessando che il giovane è diventato l’uomo principale del Napoli.

“Se mi aspettassi Osimhen così? No, sinceramente no”, ha detto Di Canio, secondo TuttoNapoli.

“È un velociraptor. È nerboruto ma muscoloso e tiene la palla per far crescere la squadra. È un giocatore assolutamente decisivo per il Napoli ed è uno che sta facendo la differenza”.

Il gol di Osimhen contro il Cagliari è stato il suo sesto gol in quattro partite, con nessun giocatore che ha segnato di più in tutte le competizioni dei primi cinque campionati europei a settembre.