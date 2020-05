Ecco dove vivono Harry e Meghan: una villa da 18 milioni di dollari a Beverly Hills

Chi avrebbe mai pensato di vedere un membro della blasonata casa reale britannica trasferirsi in una villa di Beverly Hills. Parliamo ovviamente di Harry d’Inghilterra e della moglie Meghan Markle: il sempre informatissimo Daily Mail ha scoperto finalmente, in esclusiva mondiale, dove la coppia si è trasferita a vivere dopo il “divorzio” dai Windsor. Non dai cugini canadesi che ancora oggi giurano fedeltà alla regina Elisabetta II, bensì nella città californiana (contigua a Los Angeles) resa celebre da Brandon, Brenda & Co.

La coppia risiede a casa di Tyler Perry

Harry, Meghan e il piccolo Archie, che ha appena compiuto un anno, al momento risiedono in una villa di lusso del valore di 18 milioni di dollari di proprietà di Tyler Perry, commediografo e produttore di film come “L’amore bugiardo – Gone Girl”, “Tartarughe Ninja – Fuori dall’ombra” e “Vice – L’uomo nell’ombra”. Sembra che la coppia abbia conosciuto Perry tramite Oprah Winfrey, amica comune. I Sussex si sono trasferiti in California a fine marzo, dopo aver vissuto qualche mese a Vancouver, scegliendo di lasciare il Canada in seguito alle misure restrittive messe in atto dallo stato nordamericano per via della pandemia da coronavirus. In questo periodo sono stati avvistati in pubblico solo rare volte, quando hanno aiutato un’organizzazione benefica locale che consegna generi alimentari ai cittadini a rischio Covid e nel corso di una passeggiata con i cani.

La villa di Harry e Meghan: 8 camere e 12 bagni

La casa è collocata a Beverly Ridge Estates, zona residenziale di lusso di Beverly Hills che comprende 14 abitazioni in cui i contratti di locazione partono da circa 20mila dollari al mese e possono arrivare a 40mila, mentre l’acquisto di un immobile costa circa 16 milioni. La villa di Perry, in stile toscano, conta 8 camere da letto e 12 bagni ed è collocata su una collina, in una proprietà di 22 acri. Non è chiaro se la coppia stia pagando un affitto o se sia semplicemente ospite di Perry: al momento, secondo il Daily Mail, non esiste documentazione riguardante una possibile vendita. Sotto un’immagine della villa.