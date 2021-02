Edoardo Reja: “Gattuso? Capisco i suoi problemi, mi dispiace che sia a rischio esonero

L’ex allenatore azzurro si schiera a favore del tecnico

Edoardo Reja, ex allenatore del Napoli, ha rilasciato delle dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport nelle quali ha parlato del prossimo match di Coppa Italia tra Atalanta e Napoli valevole per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia. L’ex azzurro inoltre ha detto la sue anche su Rino Gattuso e sul suo momento attuale.

Queste le sue parole:

“Per il Napoli sarà dura se l’Atalanta starà bene fisicamente. La squadra di Gasperini è un bel vedere, offre uno spettacolo sempre piacevole. Quando gira bene, mi dà l’idea di un meccanismo perfetto. Anche in Europa è riuscita a tenere testa ad avversarie di grande livello come il Liverpool. Il Napoli, però, ha giocatori che possono mettere in difficoltà la Dea nelle ripartenze. Gattuso a rischio esonero? Mi dispiace. A volte quando lo sento parlare delle difficoltà che sta trovando, mi pare di rivedermi. Pensavo, all’inizio, che con Osimhen davvero potesse esserci la svolta, che avrebbe potuto fare la differenza. Capisco i problemi di Rino, sta cercando ancora un’identità tattica. Almeno, mi è parso di aver capito questo”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Ciro Venerato: “Gattuso può rinnovare con il Napoli, parola di De Laurentiis”

Coppa Italia, Napoli: Rino Gattuso potrebbe entrare nella storia

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Scuola: via libera dal Cts alla ripresa del concorso