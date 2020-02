Ekdal parla a favore dei calciatori omosessuali

Il Parlamento Europeo ha organizzato un evento al quale ha partecipato, tramite un video, anche l’ex Juventus Albin Ekdal, adesso alla Sampdoria.

Ekdal si è espresso ad incoraggiamento dei calciatori omosessuali affinchè possano vivere la loro sessualità senza timori:

“Il disagio è una sensazione che nessuno dovrebbe provare, nello sport come nella vita, nel dichiarare di essere omosessuale. La realtà è che molti calciatori non si dichiarano, solo in 8 l’hanno fatto. Le paure sono legate agli insulti ed alla certezza di diventare bersagli delle tifoserie. Sentono quindi l’obbligo di nascondersi e vivere nella paura.”

L’invito del calciatore è quello di sfruttare l’istruzione e la cultura come arma per un cambiamento in positivo.

Fonte: La Gazzetta dello Sport.

