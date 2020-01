Elena Barolo sarà la testimone di nozze di Giorgia Palmas: “Un’altra pagina di vita insieme”

Dagli stacchetti sul bancone di Striscia sono passati tanti anni, quasi venti. Era il 2002 quando Giorgia Palmas ed Elena Barolo, la mora e la bionda, iniziavano la loro avventura da veline di Striscia la Notizia, replicata anche l’anno successivo. La loro amicizia è durata nel tempo e forse sono l’unica coppia di veline ad essere rimasta così legata anche a tanti anni di distanza dal programma. Giorgia Palmas nel giro di qualche mese sposerà l’ex campione di nuoto Filippo Magnini e l’inseparabile amica sarà testimone delle loro nozze. Lo ha fatto sapere la velina mora sul suo profilo Instagram, pubblicando uno scatto di loro due insieme, in una caffetteria di Milano:

Ci conosciamo da tanti anni Elenina mia, quasi 20, e siamo davvero cresciute insieme… Sono fortunata ad aver incontrato nella mia vita la tua delicatezza e la tua bontà d’animo. Tra pochi mesi scriveremo un’altra pagina della nostra vita in cui saremo insieme, al mio fianco in una giornata indimenticabile, cara la mia testimone di nozze @elenabarolo.

Giorgia Palmas e Filippo Magnini in attesa del sì

La coppia lo ha annunciato pubblicamente l’11 gennaio, ospite di Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo. L’ex velina Giorgia Palmas ha ripercorso i momenti più emozionanti della proposta di matrimonio del nuotatore Filippo Magnini, arrivata durante la notte di Natale:

Eravamo seduti sul divano in pigiama a guardare la televisione quando a un certo punto ha radunano me, mia figlia e i miei genitori fuori. Mi ha bendata e ci ha portato con la macchina nella nostra futura casa. Quando ho aperto gli occhi e ho capito di essere lì non riuscivo a realizzare. Credevo che fosse già il mio regalo di Natale. Ero felice e commossa!.

I due futuri sposi hanno confessato che lo scorso è stato un Natale che porteranno sempre nel cuore. Si può dire che le cose tra loro siano andate piuttosto in fretta perché il loro amore è scoppiato appena due anni fa. L’ex campione è stato a lungo legato a Federica Pellegrini, con cui è finita nel 2017, mentre Giorgia Palmas ha avuto una storia con il conduttore televisivo e campione di bike trial Vittorio Brumotti e ancor prima con il calciatore Davide Bombardini, dal quale ha avuto una figlia, Sofia, oggi di 11 anni. Ora la coppia sta vivendo un momento d’oro. Subito dopo la proposta di matrimonio, sono volati a Dubai, una prima anticipazione della luna di miele.

Carriera e vita privata di Elena Barolo

Classe ’82 come la sua socia, dopo Striscia la Notizia Elena Barolo si è lanciata nel mondo della tv, entrando a far parte della soap opera di Canale5 CentoVetrine, poi del cinema, con la partecipazione ad un paio di film dei fratelli Vanzina. Nel 2012 ha scelto un cambio di rotta e ha spostato la sua carriera verso la moda, inaugurando il suo blog “Affashionate”, dove dispensa consigli in materia di look e make-up. Il suo cuore batte da circa dieci anni per Alessandro Martorana, il sarto dei vip che, come ha raccontato l’ex velina, le avrebbe regalato l’anello già da parecchio tempo, ma per le nozze hanno fretta.