Elena Morali e Luigi Favoloso non si sono sposati, il matrimonio con rito Masai non vale in Italia

No, Elena Morali e Luigi Mario Favoloso non si sono sposati. Quando dal Kenya rientreranno in Italia, l’ex compagno di Nina Moric sarà ancora celibe e la bella showgirl sarà ancora nubile. Sono giorni che si rincorrono in rete e in televisione notizie relative alle nozze tra i due. A fare da detonatore a questo simpatico fraintendimento sono state le foto pubblicate dagli interessati sui rispettivi profili Instagram, scatti realizzati su una spiaggia africana, con i due che posano in abiti che ricordano quelli di due sposi. Luigi, in particolare, nella didascalia dell’immagine condivisa in rete scrive: “La verità è una, ti sposerei in ogni angolo del mondo, ed è quello che farò”. Farò, appunto. In futuro. Perché per il momento le nozze sono solo simboliche.

Le pratica delle nozze Masai in Italia non ha valore legale

Il matrimonio celebrato con rituale Masai a Zanzibar è una pratica che si è diffusa tra i turisti. Esistono tour operator che, per 3000 euro circa, costruiscono una giornata a tema per le coppie che intendano vivere un momento di particolare romanticismo e portare a casa – o diffondere sui social – le foto ricordo di quell’esperienza. Nella maggioranza dei casi, si tratta di una pratica solo simbolica. Come accaduto per Elena e Luigi, la cui cerimonia Masai in spiaggia non ha alcun valore legale in Italia. Per intenderci: quando rientreranno dal loro viaggio in Kenya, Favoloso e Morali potranno considerarsi “coniugi” solo nelle intenzioni, magari tornando con la mente a quelle romantiche ore vissute in spiaggia. Per la legge italiana, però, continueranno a non avere mai contratto matrimonio.

La promessa di matrimonio di Elena Morali

Elena è stata ospite dell’ultima puntata della stagione in corso di Live – Non è la D’Urso. Luigi non c’era, causa insolazione, malessere che lo ha costretto a perdersi l’irresistibile sfilata in studio della madre Loredana Fiorentino in abito da sposa, momento di televisione che si ripete ciclicamente tanto da essere diventato un must sui social. “Vi siete sposati?”, ha chiesto Barbara D’Urso alla Morali dopo avere trasmesso le immagini della cerimonia in spiaggia. “Ci siamo…sì, è un rito Masai”, ha risposto Elena, “Ci siamo fatti una promessa di matrimonio per replicarla poi in Italia”. Una versione confermata su Instagram dove, in risposta a un’utente che le chiedeva se “si fossero sposati civilmente o fosse una pantomima”, Elena ha scritto: “Promessa di matrimonio”.”Promessa” nel senso che se lo sono promessi a voce, probabilmente. Il matrimonio con rito Masai non ha alcuna attinenza con l’istituto giuridico della promessa di matrimonio che regola le nozze civili in Italia. Quello tra Elena e Luigi è un pegno: la promessa, solo verbale, di sposarsi.