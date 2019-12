Elena Santarelli troppo magra, lei si sfoga: “Stufa di questi commenti, non sapete nulla”

Elena Santarelli è in formissima. In questi giorni sta trascorrendo le festività sulle spiagge delle Maldive, insieme al marito Bernardo Corradi e ai due loro figli, e ne ha approfittato per postare su Instagram qualche scatto in costume. Tra i commenti però, non solo gli auguri di buon anno nuovo, ma anche tante critiche da parte di chi la definisce troppo “secca”.

La replica di Elena Santarelli agli haters

“Sei troppo magra”, “Mangia di più”. Sono tanti gli haters che si sono rivolti alla showgirl persino con insulti, accusandola di non essere un buon esempio per le ragazze per via della sua magrezza. Lei ha risposto per le rime e con un lungo sfogo sul social ha fatto sapere:

Sono stufa di questi commenti! Non ne posso più. Non potete sapere cosa mangio, non puoi sapere come è il mio metabolismo. Non lo puoi sapere te come il resto della popolazione. Tu andresti sotto la foto di una, magari grassa, a dirle ‘oh bella magna de meno che il colesterolo te pare sennò?’ Non credo, inutile dire ‘bella ma mangia.’ Scusa, ma non lo accetto proprio.

Oggi Elena Santarelli reagisce con ironia

Non è di certo la prima volta che succede anzi, negli ultimi anni si può dire che non c’è foto in costume nella quale la conduttrice non venga presa di mira. Spesso ha lasciato correre i commenti, ma in certe occasioni Elena non ha potuto fare a meno di replicare. Durante questi giorni di relax sulla sabbia bianca delle Maldive, già negli scorsi giorni aveva pubblicato un video in cui si esibiva con un balletto divertente e rivolgendosi agli haters aveva aggiunto l’hashtag #giudicatepuretantononmitoccate. La showgirl ha spiegato più volte di non seguire nessuna dieta particolare e ha confessato di essere dimagrita molto durante il periodo della malattia di Giacomo, suo figlio, che ha lottato contro il cancro.

La battaglia del piccolo Giacomo contro la malattia

Era lo scorso maggio quando lei stessa aveva informato il mondo dei social che suo figlio Giacomo aveva finalmente vinto la sua battaglia. Parole piene di gioia che ha potuto scrivere dopo le ultime terapie e gli ultimi controlli. “Giacomo ha vinto la sua battaglia su un tumore cerebrale maligno e solo ora voglio condividere questo particolare, sperando possa infondere positività a molte famiglie”, raccontava. Un periodo di stress e preoccupazioni che, da mamma, è costato non poco alla showgirl. Alle critiche degli haters su Instagram aveva risposto: “È stato il dolore vissuto negli ultimi anni a prosciugarmi”, trovando la forza di rispondere ad alcuni di loro:

Allora, ora te lo spiego per bene visto che vuoi fare la simpatica. Il 30 novembre 2017 a mio figlio hanno diagnosticato un tumore cerebrale e pochissimi mesi fa ha finito le chemio. Scusami se questa situazione mi ha fatto dormire poco, mi ha causato tanti pensieri, il mio dolore mischiato ad altro dolore di altre famiglie mi ha prosciugata. La mia vita è cambiata e così anche il mio corpo: pur mangiando, non ingrasso. Spero di essere stata chiara, buona serata.

Il suo libro è amatissimo dalle donne

Elena non si scoraggia, anzi. Oggi sorride e incassa le critiche con autoironia, si stringe attorno alla sua famiglia e si gode la serenità di questo 2019 che si è concluso con la migliore delle notizie. Nel frattempo, anche dalle Maldive un pensiero va al suo libro, “Una mamma lo sa”, che racconta proprio la sua esperienza di madre alle prese con la malattia del suo piccolo. Tantissime le fan che si complimentano perché dicono di aver letto il racconto tutto d’un fiato. Lei, su Instagram, ricondivide i messaggi e ringrazia di cuore.