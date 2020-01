Eleonora Daniele è incinta, si commuove durante l’annuncio in diretta: “Aspetto una bambina”

Eleonora Daniele ha annunciato di essere incinta in diretta a “Storie Italiane”. La conduttrice del popolare format di Rai1 ha confermato un’indiscrezione già circolata in rete, rispondendo proprio a coloro che sui social le avevano chiesto se fosse in dolce attesa. In chiusura della puntata andata in onda il 7 gennaio, ha confermato la gravidanza senza nascondere la commozione generata dall’applauso caloroso che il pubblico le ha tributato poco dopo l’annuncio:

Voglio concludere questa puntata con una bellissima notizia, almeno per me. Mi avete chiesto in tantissimi sui social se sono incinta. Sì, aspetto una bambina che chiamerò Carlotta. Volevo condividere con voi questa emozione. Per me era un grande desiderio che sta diventando realtà. Volevo condividere questa emozione grandissima con tutto il mio pubblico.

Il desiderio di maternità di Eleonora Daniele

Profondamente emozionata, Eleonora Daniele ha atteso che trascorressero le settimane più delicate della gravidanza prima di confermare il lieto evento. Il suo è stato un annuncio semplice, “l’ho detto un po’ così” ha aggiunto sorridendo. Sono stati gli occhi umidi a tradire la felicità di questo momento perfetto. Per la conduttrice Rai e il marito Giulio Tassoni si tratta del primo figlio. Solo poche settimane fa, già consapevole di essere in dolce attesa, Eleonora aveva dato voce al desiderio di diventare mamma in un’intervista rilasciata a Libero Quotidiano:

D’altronde, non si può negare che per una donna la maternità sia importantissima, anzi è proprio fondamentale. E lo dice una persona che veramente non ha mai avuto questo istinto. Ma ci sono cose che a un certo punto scattano dentro di te e devi assecondarle. Infatti avrei proprio intenzione di farlo. Perché oggi la realizzazione di un nucleo familiare per me è al primo posto. Un tempo ci avrei messo il lavoro. Ora no. Per cui se finora ho rimandato, il 2017 può essere l’anno giusto. Non ho più intenzione di frenarmi.

Il matrimonio con Giulio Tassoni

La prima gravidanza di Eleonora Daniele, che diventerà mamma di una bambina, arriva a circa 4 mesi dalle nozze con Giulio Tassoni. La cerimonia è stata celebrata il 14 settembre scorso a Roma, a coronare un legame durato 16 anni. Il matrimonio della conduttrice Rai era già stato rimandato due volte, nel 2014 e nel 2016, a causa degli impegni di lavoro di lei. Nel 2019, finalmente, i due hanno pronunciato il sì e con il nuovo anno la Daniele e il marito diventeranno genitori.