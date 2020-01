Eleonora Daniele scrive a sua figlia: “Immaginare come sarai è un’emozione unica”

La notizia della gravidanza di Eleonora Daniele ha portato grande felicità nella vita della conduttrice, che da alcune settimane ha sdoganato l’argomento pubblicamente, parlando in maniera aperta dell’arrivo di Carlotta, la bambina che nascerà presto e di cui ha già scelto il nome. Poche ore fa la presentatrice di “Storie Italiane”, che ha un ruolo sempre più solido nel mattino di Rai1 grazie a dati d’ascolto che stanno facendo la felicità sua e della rete, ha condiviso su Instagram un post nel quale, fotografandosi in volto e lasciando intravedere anche la pancia, parla a sua figlia in previsione futura, alla Carlotta che sarà, manifestando tutta l’impazienza di conoscere presto la sua bambina, sapere come sarà fatta, dentro e fuori. Queste le parole della conduttrice:

L’attesa di conoscerti … sento che anche tu scalpiti qui dentro … chissà che carattere avrai .. e quanto sarai bella.. è un ‘emozione unica immaginarti con tutta la dolcezza che avrai, non so se ti resisterò ..

Una notizia, quella della sua gravidanza, che Eleonora Daniele ha dato proprio nelle settimane scorse. La gravidanza va a sommarsi al momento particolarmente felice che l’ha vista protagonista in questi mesi, visto che lo scorso settembre, dopo più di dieci anni di relazione, il volto del mattino di Rai1 ha finalmente sposato il suo compagno, Giulio Tassoni. In riferimento a quella che sarà la sua futura esperienza da genitore, Eleonora Daniele aveva parlato in modo chiaro a Domenica In, confidando a Mara Venier quelle che sono le sue aspirazioni di madre, facendo emergere le sue origini di provincia, lontane dal caos, il clamore e il chiasso che caratterizza i contesti delle grandi città: “Vorrei che mia figlia avesse quei valori che ho avuto io, che esistono solo nei piccoli paesi dell’Italia ora”.