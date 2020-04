Eleonora Fortini mamma nei giorni del Coronavirus: “In un momento così complicato, ecco Daniel”

Eleonora Fortini è diventata mamma. Proprio nei giorni del Coronavirus, la ex “Uomini e Donne” ha dato alla luce Daniel, condividendo una foto su Instagram e la gioia sua e del suo compagno, Lorenzo Fiorini. Lei stessa sottolinea come in un momento così difficile, portare alla luce una nuova vita rende doppiamente felici: “In un momento così complicato, tu dimostri quanto la vita sia meravigliosa. Vi presento Daniel, il nostro piccolo raggio di sole”.

La nascita di Daniel

Daniel è nato martedì 31 marzo 2020 da Eleonora Fortini e Lorenzo Fiorini. Su Instagram, Eleonora ha scritto: “In un momento così complicato, tu dimostri quanto la vita sia meravigliosa. Vi presento Daniel, il nostro piccolo raggio di sole. Benvenuto amore”.

La storia di Eleonora Fortini a Uomini e Donne

Gli appassionati di Uomini e Donne si ricorderanno certamente di Eleonora Fortini. L’abbiamo conosciuta nel programma televisivo come la corteggiatrice di Mariano Catanzaro. La carriera in televisione cominciò ben prima, come protagonista di uno dei tutorial del programma di “Detto Fatto”. In tv come corteggiatrice di Mariano Catanzaro, la Fortini si divise il cuore del tronista con Valentina Pivati, perdendo. Fu Valentina la scelta di Mariano Catanzaro, infatti.

L’amore di Eleonora Fortini con Lorenzo Fiorini

Eleonora Fortini si è rifatta una vita lontano dai riflettori della televisione, conoscendo poco dopo Lorenzo Fiorini, classe 1993, quindi di tre anni più grande dato che la Fortini è del 1996. Lui è la punta centrale del Terracina, di recente arrivato nel club del litorale laziale. In precedenza, Fiorini ha fatto parte del Livorno Under 19, Trastevere, Civitavecchia, Pro Roma, SS Tivoli, Vis Sezze. Tra i due è scoppiato un amore molto forte che ha portato alla nascita di questo grande piccolo nuovo amore.