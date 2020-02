Eleonora Valli mamma, è nata Ludovica Allegra: Beatrice e Ludovica Valli sono diventate zie

Si allarga ancora la famiglia delle sorelle Valli, ben nota al pubblico di Uomini e Donne. È infatti diventata mamma per la seconda volta Eleonora Valli, che ha reso così ancora zie Beatrice e Ludovica Valli, entrambe ex protagoniste del dating show di Maria De Filippi. Eleonora, unica a non aver partecipato alla trasmissione, ha partorito per la seconda volta. Già madre di Carlo Alberto, ha dato alla luce Ludovica Allegra, che curiosamente porta il nome della zia.

L’annuncio di Ludovica Valli e le parole di Eleonora

La piccola Ludovica è venuta al mondo meno di due anni dopo la nascita del fratello maggiore Carlo Alberto. L’annuncio è arrivato da Ludovica Valli, che ha mostrato la prima foto della neomamma con la piccola (l’immagine è in basso). “Vi volevo almeno ringraziare perché non riuscirò a rispondere a tutti i messaggi, però vi ringrazio con il cuore. Noi stiamo bene, grazie a tutti per gli auguri. Presto vi aggiornerò su questo giorno indimenticabile!”, ha scritto Eleonora. Grande la gioia di Ludovica, che ha avuto la possibilità di conoscere la nipotina poco prima di partire per un viaggio già programmato.

Le sorelle Valli

Anche Beatrice Valli è corsa a Reggio Emilia per far visita alla sorella e alla neoarrivata. La gioia della famiglia allontana una volta per tutte le insinuazioni di qualche anno fa che parlavano di scontri tra le sorelle, in realtà separate semplicemente dalla distanza geografica. Se Ludovica, la più giovane, non ha ancora avuto figli, ed Eleonora è già al secondo bebè, Beatrice è prossima ad avere il terzo: mamma di Alessandro (nato da una relazione giovanile con il calciatore ed ex volto di Temptation Island Nicolas Bovi) e di Bianca, avuta dall’attuale compagno e futuro marito Marco Fantini, è incinta per la terza volta e in primavera darà alla luce un’altra femminuccia che dovrebbe essere chiamata Azzurra; a settembre lei e Fantini si sposeranno.