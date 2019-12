Elettra Lamborghini e Afrojack si sposano: “Quando è la persona giusta lo senti”

Elettra Lamborghini e Afrojack convoleranno a nozze. Ebbene, la notizia è stata diffusa proprio poche ora fa dalla cantante che su Instagram ha voluto condividere con i suoi fan questo momento così importante e romantico della sua vita.

L’annuncio del matrimonio su Instagram

Una proposta giunta d’improvviso, sebbene i due stiano insieme già da un anno e si fosse già parlato del matrimonio qualche tempo fa, ma la notizia fu smentita dall’ex coach di The Voice. Ebbene il dj olandese Nick Van de Wall ha deciso che fosse arrivato il momento di compiere il grande passo e ha chiesto la mano della 25enne che non ha esitato a pronunciare un sonoro “sì”. A raccontarlo è proprio lei su Instagram, pubblicando un lungo messaggio che è a tutti gli effetti una dichiarazione d’amore nei confronti di colui che, già da tempo, è stato in grado di renderla felice:

Il mio migliore amico, Afrojack, mi ha chiesto di sposarlo due giorni fa. Lui è la persona più dolce e amorevole che ho incontrato nella mia vita, e il solo uomo che io posso realmente chiamare UOMO…ogni giorno penso a quanto sono fortunata per aver incontrato qualcuno con un cuore così grande come ce l’ha lui, e lui ancora crede nella famiglia ed è così simile a me…la gente dice: “quando è la persona giusta lo senti” io l’ho sentito fin dall’inizio, così sarà per la vita.

Fidanzati da un anno

Anche l’inizio della loro relazione fu annunciato dall’interprete di “Pem pem” tramite Instagram. Inizialmente la loro frequentazione non era stata resa nota, proprio perché Elettra Lamborghini non volle rivelare nulla riguardo la sua vita privata. Poi dopo essersi presentata agli MTV Music Awards in sua compagnia, pubblicò il primo scatto insieme, accanto al quale scrisse: “Auguro a tutte di trovare qualcuno come lui, che mi fa sorridere e sentire una principessa tutti i giorni. Sei così speciale”.