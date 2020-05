Elisa De Panicis fidanzata, l’ex GF Vip ha trovato l’amore in Messico durante la quarantena

Elisa De Panicis ha un nuovo amore e l’ha trovato addirittura in Messico. Per chi si chiedesse com’è possibile che la ex concorrente del Grande Fratello Vip sia arrivata dall’altra parte dell’oceano in questi giorni di pandemia, è presto detto: Elisa era partita per una vacanza della nazione centroamericana con un gruppo di amici, poco dopo la sua eliminazione dal reality. I decreti anti-coronavirus e la cancellazione dei voli hanno però bloccato la De Panicis, che si trova così costretta a vivere questi mesi di isolamento nella “prigione” dorata di un resort messicano, nella città di Tulum.

Chi è il nuovo fidanzato di Elisa De Panicis

Su Instagram Stories, Elisa si mostra in dolce compagnia di un affascinante ragazzo, con cui scambia baci ed effusioni. L’identità del giovane è ancora sconosciuta, ma sembra che la De Panicis abbia trovato con lui una grande sintonia. Sotto, un video che li mostra insieme, pubblicato direttamente sul profilo dell’ex gieffina.

Elisa De Panicis al Grande Fratello Vip 2020

Benché sia stata eliminata piuttosto velocemente dal gioco, la De Panicis ha lasciato il segno nella quarta edizione del Grande Fratello Vip, soprattutto per essere stata il bersaglio di alcune frasi offensive e accusate di sessismo che sono costate la squalifica a Salvo Veneziano. Elisa ha fatto discutere anche per il flirt passato con Andrea Denver, di cui lei stessa ha parlato pubblicamente. Tra i suoi amori, si ricorda inoltre la breve liason con il calciatore del Milan Theo Hernandez e addirittura un presunto flirt con Cristiano Ronaldo. Poco nota in Italia prima del GF Vip (anche se aveva corteggiato Alessio Lo Passo a Uomini e Donne), ha lavorato soprattutto in Spagna a Supervivientes e Mujeres y Hombres y Viceversa.