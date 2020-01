Elisa Isoardi e Alessandro Di Paolo vicini alle nozze? Spunta l’anello di smeraldo al dito

Elisa Isoardi e Alessandro Di Paolo vicini alle nozze? Secondo Il Messaggero ci sono tutti i presupposti perché questo accada. La conduttrice de La Prova del Cuoco, ex del leader della Lega Matteo Salvini, potrebbe aver bruciato molte tappe della sua storia d’amore con l’impresario, iniziato pochi mesi fa.

Il quotidiano racconta di un post cena romantico a Roma, in Piazza Farnese, dove i due avrebbero palesato in modo chiaro il legame che li tiene insieme, con gesti d’affetto inequivocabili. “La Isoardi – scrive il Messaggero – si sarebbe addirittura esibita in una performance musicale. Non solo, a balzare agli occhi di molti, anche dei telespettatori, è un vistoso anello campeggiante sull’anulare di Elisa Isoardi, che molti avranno potuto notare anche nel corso del cooking show di Rai1, in onda al mattino. Uno smeraldo di sei carati che potrebbe voler dire qualcosa di più di un semplice regalo.

Le vacanze di Natale insieme

La conduttrice ha infatti recuperato il sorriso tra le braccia della nuova fiamma Alessandro Di Paolo, che a quanto pare ha trascorso le feste natalizie insieme a lei e la famiglia. L’imprenditore avrebbe raggiunto gli Isoardi in Piemonte, a Monterosso Grana, a pochi chilometri da Castelmagno, paese d’origine di Elisa, dove tra l’altro il 27 dicembre hanno festeggiato anche il compleanno delle conduttrice. Qui, tra la neve, il settimanale Chi li aveva immortalati insieme più innamorati che mai.

Chi è Alessandro Di Paolo

40 anni, noto nel mondo del jet set, meno in quello dello spettacolo, Alessandro Di Paolo è un produttore milionario e un imprenditore di successo. Non ama condividere dettagli della sua vita privata, ma secondo i rumors avrebbe una fama da playboy. Lo scoop della sua relazione con la Isoardi è stato lanciato a marzo 2019 dal settimanale Diva e Donna, dopo che i due erano stati immortalati durante baci passionali, proprio nei giorni in cui l’ex compagno Matteo Salvini festeggiava il suo compleanno. Elisa sarebbe stata stregata dall’eleganza e dal romanticismo dell’imprenditore, che per conquistarla aveva organizzato un week end in Toscana, fra Firenze e Cortona, facendo tappa anche ad Anzio per una serata speciale. Più volte, durante le puntate de La prova del cuoco, Elisa aveva ricevuto enormi mazzi di rose, dediche speciali da parte di un ammiratore misterioso.