Elisa Isoardi: “Sono single, trascorro questi giorni con mia zia e il mio cane”

Questo periodo di isolamento forzato ha messo tutti gli italiani alla prova, limitando le loro uscite e rivoluzionando completamente la loro quotidianità. Cambiamenti da cui, ovviamente, non sono esenti i volti noti dello spettacolo. A raccontare come sta vivendo questi giorni di isolamento forzato è una delle protagoniste più amate della Rai, ovvero Elisa Isoardi, padrona di casa de La prova del cuoco, che intervistata dalla trasmissione radiofonica di Rai Radio1 “Un giorno da pecora” ha rivelato di aver trascorso questi giorni non in dolce compagnia.

La quarantena da single

Lontano dal lavoro, ma non dagli affetti, Elisa Isoardi che non sta conducendo La Prova del Cuoco, ormai ferma come la maggior parte dei programmi tv, ha raccontato ai due speaker come sta trascorrendo questi giorni distante dalla solita routine. La showgirl ha fatto innanzitutto una precisazione, sottolineando il fatto che non è in dolce compagnia: “Sono single” ha dichiarato, prima di procedere con il racconto della sua nuova quotidianità: “La mia quarantena va bene, sono molto ligia, esco poco, porto il cagnolino a spasso una o due volte al giorno. Sono da mia zia Gabriella, che ha 87 anni ed era sola, a Roma. Siamo io, mia zia e il mio cane. Ma lavoro più di prima, faccio molte dirette Instagram: tutti i giorni alle 12 e poi tre giorni a settimana faccio un aperitivo-chat.”

È finita la storia con Alessandro Di Paolo

Stando alla prima dichiarazione fatta in radio, quindi, sembrerebbe che la 37enne non abbia potuto godere della compagnia di Alessandro Di Paolo, il produttore ed imprenditore di successo, con il quale la conduttrice era stata vista già sul finire dello scorso anno e con cui si vociferava di un presunto matrimonio. A quanto pare alle nozze la coppia non è arrivata, anzi, anche questa storia è naufragata, ma la Isoardi non si fa abbattere da un amore spezzato quasi sul nascere, dopo aver patito la fine della lunga storia con Matteo Salvini.