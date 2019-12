Elisabetta Gregoraci con Flavio Briatore dopo i malumori, il pranzo di famiglia a Monte Carlo

Dei malumori degli ultimi tempi sembra non esserci già più traccia. Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore si mostrano sorridenti, insieme, durante quello che ha tutta l’aria di essere un tranquillo pranzo domenicale in famiglia. Lo testimoniano i loro profili Instagram.

Ritratto di famiglia a Monte Carlo

Insieme al figlio Nathan Falco, oggi di 9 anni, i due ieri hanno trascorso una piacevole giornata a Monte Carlo. Lei, in mattinata, in un completo color panna, aveva pubblicato tra le Stories del suo profilo Instagram un video di saluti insieme al piccolo Nathan, per augurare buona domenica a tutti i suoi followers. Poco più tardi, la famiglia si è seduta al tavolo di un rinomato ristorante. La Gregoraci, dopo aver postato un gustoso piatto di tagliolini al tartufo, è comparsa nelle Stories dell’ex marito. È stata lei stessa a girare il video con il telefonino di Briatore, inquadrandolo a tavola durante il pranzo e non risparmiando di aggiungere scritte e cuoricini alla Story.

Il pomeriggio è continuato su una pista di Go-Kart, per la gioia del piccolo Falco, che per l’occasione ha indossato niente di meno che il casco del campione di Formula1 Fernando Alonso. La mamma ha commentato il post con faccine sorridenti e ha condiviso a sua volta la storia.

Il flirt di Briatore con Benedetta Bosi, gli scatti insieme a Malindi

La showgirl e l’imprenditore piemontese sarebbero tornati in buoni rapporti e sembrano anzi più vicini che mai. Passata la tempesta, durata fino ad appena un mese fa, ora i due sembrano abbiano messo la famiglia davanti a tutto. Giusto ad ottobre, la Gregoraci aveva commentato con disprezzo il gossip sull’ex marito e la sua presunta fiamma Benedetta Bosi, studentessa toscana classe 1999, 49 anni in meno dell’imprenditore. Gli scatti pubblicati dal settimanale Chi mostravano infatti i due pizzicati insieme durante una vacanza nella casa di Briatore a Malindi, in Kenia. Poi il bacio e il tuffo nell’acqua.

Le accuse dell’ex moglie sui social

La ex moglie, che nel frattempo si trovava in California assieme al figlio Nathan Falco, si era sfogata sui social: “Fa rabbrividire”. Dopo qualche giorno di silenzio, Elisabetta si era lasciata andare rispondendo alle domande dei suoi followers su Instagram e aveva commentato: “Non è il problema di avere un altro rapporto, ms l’età. Questo sì, destabilizza”. Poi ancora: “Mi auguro che se ne renda conto…Ma non ne sono sicura”. Dal canto suo, Flavio, in un’intervista a Novella2000, aveva smentito ogni ipotesi di flirt con la studentessa, che dice essere soltanto un’amica: “Ci siamo conosciuti ed è venuta qui nella nostra compagnia a Malindi”.