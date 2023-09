Elmas: “Non dimenticherò mai Spalletti, bello sfidarlo: sarà un’Italia stile Napoli”

Elmas, l’intervista a Sky Sport

Eljif Elmas, centrocampista del Napoli sarà con la sua Nazionale, la Macedonia del Nord, il prossimo avversario dell’Italia di Spalletti. Di seguito le dichiarazioni dell’azzurro rilasciate a Sky Sport.

Elmas:

“Noi come Macedonia stiamo bene, è un onore giocare contro una grande selezione come l’Italia. Vogliamo giocare un bel calcio, poi per me è un’altra cosa… Ritrovo il mister con cui ho vinto lo Scudetto, giocare contro di lui sarà difficile, lo conosco bene come conosco bene gli avversari. Sarà una grande esperienza per noi, vincere sarebbe bellissimo”.

Il momento della Macedonia? “E’ bello che ci siano grandi calciatori come Immobile, vediamo cosa riusciremo a fare ma tutto dipenderà anche da come scenderà in campo l’Italia. Il Mister faceva sempre questo gioco con inserimenti e tagli, farà una grande selezione con giocatori di carattere. Vuole un’Italia come il Napoli, che pressi alto e che giochi bene il pallone, con possesso ed aggressività. Sarà un allenatore di altissimo livello per l’Italia”.

Cosa deve a Spalletti? “Io sono sempre stato disponibile per lui, è un uomo vero e ha un grande carattere. Io l’ho sempre visto come un papà, stavamo insieme tutti i giorni, mi ha fatto vincere uno Scudetto e per uno come me che viene dalla Macedonia è qualcosa di grandissimo. Non dimenticherò mai il nome di Luciano Spalletti”.

Cosa serve al Napoli per rivincere? “Ora non posso parlare di Napoli, siamo in Nazionale…”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Resp. Ticketone: “Biglietti Napoli-Fiorentina: una possibilità per comprarli senza fidelity card”

Biglietti Genoa-Napoli Settore Ospiti: in vendita dall’11 settembre, tutte le info

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Chiara Ferragni, la rivelazione: “Sì, Fedez a Sanremo mi ha ferito”