La Gazzetta dello Sport – Elmas e Ndombele dal primo minuto: tutte le novità di Spalletti.

Il quotidiano, sulla propria edizione odierna, si è soffermato sulla possibile formazione del Napoli, che volerà a Genova, per sfidare la Sampdoria. In seguito alla sconfitta con l’Inter, la squadra di Spalletti deve ritrovare subito la vittoria, e il campo blucerchiato può essere l’occasione giusta. In questo caso, potrebbero esserci delle novità in campo, dopo la pessima prestazione di alcuni giocatori:

“Probabilmente è in mezzo al campo che serve qualcosa di diverso. Per quanto visto a Milano Elmas e Ndombele appaiono i maggiori candidati, quantomeno a giocare di più. Se poi sarà dall’inizio o meno vedremo.