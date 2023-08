Elmas, per il Napoli è incedibile: rifiutate avances da Bundesliga e Premier

L’esperto di mercato, Nicolò Schira, ha ribadito la posizione del Napoli nei confronti di Eljif Elmas. I partenopei considerano il giocatore incedibile, nonostante le ricche offerte arrivate da svariati club: “Il Napoli ha rifiutato 2 offerte ricche (da circa 30 milioni) da parte di club di Bundesliga e Premier League per Eljif Elmas, il calciatore è considerato incedibile”.

#Napoli have turned down 2 rich bids (around €30M) from #Bundesliga and #PremierLeague’s clubs for Eljif #Elmas, who is considered non-transferable. #transfers

— Nicolò Schira (@NicoSchira) August 25, 2023