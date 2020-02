Elodie in hotel con Marracash durante la finale di Sanremo 2020: “Ho il cuore che scoppia”

Elodie attende con il fidanzato Marracash la proclamazione del vincitore di Sanremo. In hotel e in posa plastica nell’abito di Versace indossato per la finale, la cantante ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram pochi minuti dopo essere salita sul palco con la canzone “Andromeda” scritta per lei dall’amico Mahmood. “Ho il cuore che scoppia. Grazie per tutto l’amore e supporto che state dando ad Andromeda. Se vi va sostenetemi ora con il televoto” ha scritto. “No competition” è il commento pubblicato dal rapper sotto la foto postata da Elodie su Instagram.

Marracash a Sanremo 2020 con Elodie

Il rapper Marracash, compagno di Elodie dal momento in cui hanno inciso in coppia il singolo “Margarita” ha raggiunto la fidanzata a Sanremo nel corso della finalissima del Festival. Questa sera sarà eletto il vincitore della kermesse canora condotta quest’anno da Amadeus. Un Festival accolto benissimo dal pubblico a casa, riuscito a collezionare ascolti più alti che nell’ultima gestione di Claudio Baglioni. Elodie è tra i super favoriti per la vittoria finale.

Marracash commenta l’esibizione di Elodie

Marracash aveva già commentato l’esibizione della fidanzata Eliodie sul palco del Festival di Sanremo 2020 via Twitter. “Che bomba” ha scritto il rapper ieri mentre andava in onda la quarta serata del concorso, a poche ore dal momento in cui aveva ritwittato un tweet di apprezzamento scritto da un fan che lo aveva taggato per scrivergli “Sei un uomo fortunato“. Elodie e Marracash stanno insieme dall’estate del 2019. Galeotto è stato il set del videoclip della hit “Margarita”, prima collaborazione artistica tra i due. “Quando ho visto arrivare Marracash, io che sono sempre disinvolta davanti alla telecamera e so gestire bene ogni tipo di situazione, ho provato imbarazzo, mi sentivo osservata da lui. La sera, quando sono tornata a casa, mi ha scritto un messaggio molto carino. Ma poi a cena l’ho invitato io” ha raccontato lei ricordando il primo incontro.