Elodie si sbottona: “Gli uomini che regalano l’intimo? Ti fanno sperimentare la tua sensualità”

In un’intervista rilasciata al settimanale Gente, una delle cantanti più note del momento, Elodie, ha confessato vari aspetti della sua vita privata. Attualmente impegnata con Marracash, l’ex concorrente di Amici è stata identificata fin dagli inizi della sua carriera, come una delle interpreti più sensuali del panorama canoro italiano, e non ha paura di svelare i suoi lati più intimi alla nota rivista.

Elodie svela la sua intimità

Stanno insieme da qualche mese, per la precisione da quest’estate, ma finora Elodie non si era mai sbilanciata raccontando la sua intimità con Marracash e svelando in pubblica piazza le sue attitudini, prendendo il discorso da molto lontano, iniziando a parlare di stile, di moda dal momento che proprio in questo periodo è stata scelta come testimonial di un noto marchio di lingerie: “Ogni donna ha il suo stile: rigoroso, semplice o da panterona. A me piace giocare. Mi diverte l’idea di interpretare un ruolo. E avere l’intimo giusto è importante: ti fa sentire bella. A volte ti fa sentire proprio al top”. Non sono considerazioni inerenti al modo in cui ogni donna debba sentirsi indossando un determinato indumento, ma le dichiarazioni si estendono agli uomini che lasciano libere le donne di esprimersi come vogliono, anche nell’intimità:

Mi piacciono gli uomini che ti regalano l’intimo, è una cosa carina, e anche utile. E’ un modo per capire cosa si aspettano da te, che immagine abbiano della tua sensualità: puoi scoprire che il tuo compagno ti veda come non avevi mai avuto il coraggio di immaginarti. E invitarti a sperimentare. Amo gli uomini che sanno apprezzare l’estro, la creatività. In ogni campo. Non mi piacciono quelli che mi frenano. Se voglio esagerare, uscire dal binario e giocare a essere sensuale, voglio un compagno che sappia rispecchiarsi nel mio gioco di ruolo.

Il rapporto con i social

Altro argomento di cui si parla apertamente è il rapporto con i social, una questione controversa dal momento che i social rappresentano croce e delizia di ogni personaggio famoso: un modo per condividere, ma anche un modo che non lascia spazio alla privacy quando ce ne sarebbe bisogno. La cantante racconta però che sia lei che Marracash sono entrambi spontanei e cercano di destreggiarsi con l’utilizzo dei social, che limiterebbe la loro spontaneità: “L’esposizione mediatica non mi spaventa. So che la mia vita privata è diventata abbastanza pubblica. E mi va bene così. Cerco di limitarmi nei social, non ne abuso, non siamo una coppia da Instagram. Siamo entrambi molto spontanei. Quando ce ne andiamo in giro siamo molto affiatati e mi fa piacere che si veda. Alla Scala è stato bellissimo, mi sono commossa. In questo periodo, sono molto felice”.