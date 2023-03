La Gazzetta dello Sport – Elogio ad Osimhen: “È una furia! Dimostra di avere pochi rivali”.

L’edizione odierna del quotidiano ha dedicato uno spezzone ad Osimhen, dopo l’ennesima grande performance in campionato. Questo è quanto riportato: “Victor Osimhen era una furia: due gol di testa, ennesima dimostrazione che in cielo ha pochi rivali, e la voglia di rincorrere ogni pallone. Perché questa è l’essenza del gioco, recuperare la palla e portarla rapidamente verso la porta avversaria per segnare. E il Napoli non si stufa mai di farlo”.

Fonte foto: Flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Polemiche a San Siro: Juve batte Inter ma sul gol bianconero c’è fallo di mano di Rabiot

Inter-Juve: 0-1 dei bianconeri ma c’è fallo di mano di Rabiot

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Esplode falò a Taranto, ci sono feriti, anche bambini