Emanuele Cirilli e Debora Onorato di Temptation Island in dolce attesa, la coppia aspetta una bimba

Bebè in arrivo per una coppia resa popolare in televisione dal programma Temptation Island. I più attenti fan della trasmissione prodotta da Maria De Filippi li ricorderanno certamente: loro sono Emanuele Cirilli e Debora Onorato e per rievocare la loro partecipazione bisogna fare un salto indietro nel tempo al 2014. Furono tra i protagonisti della prima edizione di Temptation (la seconda, se contiamo anche la “progenitrice” Vero amore in onda nel 2005). Emanuele e Debora stanno ancora insieme e sono in dolce attesa di una femminuccia.

La figlia di Emanuele e Debora si chiamerà Melissa

“Ci sono quarantene vissute con intimità e intensità tali da poter godere di uno dei viaggi più belli della vita… We must be positive! Aspettando Melissa”, ha scritto la Onorato su Instagram svelando sia il pancione che il nome che verrà dato alla piccola in arrivo. Debora è alla 17esima settimana di gravidanza e dunque la bambina dovrebbe nascere tra fine estate e inizio autunno.

Emanuele Cirilli e Debora Onorato a Temptation Island

Da tempo non si sentiva parlare di Emanuele e Debora, una delle sei coppie che fecero Temptation Island 2014. Insieme a loro parteciparono tra gli altri anche Tara Gabrieletto e Cristian Gallella, oggi felicemente sposati, e Giorgia Lucini e Manfredi Ferlicchia, che invece si lasciarono. A quell’edizione partecipò il futuro tronista di Uomini e Donne Andrea Damante, che corteggiò la Onorato ma poi si legò sentimentalmente alla Lucini. Quando Debora ed Emanuele sbarcarono nel programma erano fidanzati da soli 4 mesi e il rapportò sembrò vacillare proprio per via dei diversi single con cui lei dimostrò un certo feeling. Poi, però, Cirilli decise di metterci una pietra sopra e continuare con lei un percorso che, da allora, non si è più fermato. Tra i tanti messaggi di congratulazioni per l’arrivo della bimba, c’è anche quello di Sonia Carbone, altra partecipante di quella stagione di Temptation Island (oggi moglie di Gabriele Caiazzo e mamma dei suoi due figli): “Ti aspettiamo tutti Melissa“.