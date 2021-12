Emergenza Napoli, altre tre defezioni nella sfida contro il Sassuolo

Emergenza Napoli, Infortuni di Koulibaly, Insigne e Fabian.

Ko dei tre titolarissimi nella gara contro il Sassuolo:

Dopo gli ultimi infortuni subiti da Koulibaly, Insigne e Fabian nella gara contro il Sassuolo, il Napoli ha l’esigenza di muoversi assolutamente sul mercato. Il ds Cristiano Giuntoli è al lavoro per regalare a mister Spalletti dei nuovi innesti per continuare a lottare per lo scudetto. La squadra sta affrontando l’emergenza facendo delle ottime prestazioni, sta facendo di necessità virtù viste le numerose assenze, però adesso la rosa è ridotta all’osso, quindi deve ritornare prepotentemente sul mercato di gennaio.

VINCENZO D’ALESSANDRO