Emma Marrone e il regalo di Natale per i genitori: torna a casa a sorpresa cantando Stupida allegria

Emma Marrone ha regalato una bellissima sorpresa ai genitori Rosario e Maria, prontamente filmata e documentata in tempo reale. La cantante è tornata a casa, nella sua Puglia, per trascorrere le feste di Natale in famiglia. Ha però deciso di rientrare con alcuni giorni di anticipo, senza dire nulla ai suoi genitori. I video pubblicati su Instagram Stories la mostrano mentre sbarca in aeroporto, dove l’ha raggiunta il fratello Francesco. Poi, l’arrivo a casa in piena notte, con Emma che sorprende mamma e papà già a letto, cantando il suo nuovo singolo “Stupida Allegria”. La reazione dei signori Marrone (nel video qui sopra) è impagabile.

Emma Marrone e il rapporto con la famiglia

Emma è molto attaccata ai suoi famigliari, con cui è cresciuta ad Aradeo, in provincia di Lecce. La mamma le è stata molto vicina nel recente periodo in cui la cantante ha avuto un problema di salute. Decisamente intenso il rapporto con il padre Rosario, da cui ha ereditato la passione per la musica, e che ha portato spesso nei suoi tour (compreso quello in Giappone). Grazie a lui, chitarrista, ha fatto le sue esperienze musicali giovanili prima di raggiungere il successo con Amici.

Il gossip su Guido Milani

Nelle scorse ore la Marrone ha fatto parlare per alcune foto che la mostrano in compagnia di Guido Milani, modello e influencer che lavora nella sua stessa agenzia e ha 13 anni in meno di lei. Il settimanale Chi, che li ha sorpresi a Cortina D’Ampezzo, ha ipotizzato un flirt, ma in realtà si è trattato di un semplice weekend tra amici, con altre persone. “Ormai sono la più single d’Italia dai tempi dei tempi“, ha fatto sapere lei, negando di avere qualsiasi frequentazione sentimentale e smentendo di fatto anche le insinuazioni che la vorrebbero vicina al collega Enrico Nigiotti.