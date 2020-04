Emma Marrone: “Se ho perdonato Belén Rodriguez? Lei non ha fatto niente di male”

Emma Marrone ha fatto una diretta su Instagram insieme allo scrittore Luca Bianchini. La cantante, poi, ha risposto anche alle domande dei fan. Tra gli utenti che hanno avuto la possibilità di collegarsi con lei, c’era anche una madre con la sua bambina. È così è spuntata fuori una domanda su Belén Rodriguez.

Emma Marrone e la domanda su Belén Rodriguez

Ricordiamo che Belén Rodriguez e Stefano De Martino si sono conosciuti ad Amici nel 2012. All’epoca, il ballerino era fidanzato con Emma Marrone. Tuttavia, si innamorò perdutamente della showgirl argentina e iniziò una relazione con lei. I due sono attualmente marito e moglie e hanno uno splendido bambino, Santiago. La donna che si è collegata con Emma Marrone, le ha fatto sapere che sua figlia le avrebbe posto una domanda cattivissima. La cantante si è detta disposta a rispondere così la bambina le ha chiesto: “Emma hai perdonato Belén?”. Emma ha spento ogni polemica sul nascere: “Oddio, assolutamente, ma non dovevo perdonare Belén semmai…Ci mancherebbe altro, non ha fatto niente di male. Mettiamola così”. Poco più tardi, nel corso della stessa diretta, ha ironizzato su quanto accaduto. La cantante, infatti, reputa altamente improbabile che una domanda del genere possa venire da una bambina così piccola: “Avrà avuto cinque anni, non era nemmeno nata quando è successo”.

L’uomo ideale di Emma Marrone

Dopo aver dichiarato di non cancellare le foto che la ritraggono con gli ex fidanzati, Emma Marrone ha confidato a Luca Bianchini le caratteristiche che deve avere il suo uomo ideale. La cantante ha spiegato che per lei è importante che dimostri di avere intelligenza. Inoltre, non deve mai mancare l’ironia. Una cosa che, al contrario, non ama particolarmente sono gli uomini sdolcinati. La cantante salentina ha chiarito: “Non mi piace il genere romantico”.