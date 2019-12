Emma Marrone smentisce i flirt con Enrico Nigiotti e Guido Milani: “Sono la più single d’Italia”

Sorpresa in ottima compagnia, durante una passeggiata tra la neve a Cortina. Il bel ragazzo in questione, al fianco di Emma Marrone, è Guido Milani, modello e influencer che lavora nella stessa agenzia della cantante, ed è 13 anni più giovane di lei. Lei scherza: “Ora direte che sono una milf…bel ragazzo, ma potrebbe essere mio figlio”, smentendo ogni fantasia su una loro possibile storia d’amore. Lei 35 anni, lui 22, hanno trascorso un weekend di relax sulla neve, insieme ad altri amici, in occasione dell’Immacolata. La Marrone sembra aver ritrovato il sorriso e non perde l’ironia parlando della sua situazione sentimentale. Confessa, ridendo, non appena si accorge dei fotografi: “Ormai sono la più single d’Italia dai tempi dei tempi”, mettendo le mani avanti sul gossip del settimanale Chi, che ha pubblicato gli scatti sul numero di oggi.

Gli apprezzamenti sui social di Enrico Nigiotti

Nel frattempo, negli scorsi giorni, i fan della cantante salentina si sono scatenati notando i complimenti che Emma ha riportato sul profilo Instagram di Enrico Nigiotti. Il cantautore livornese ha pubblicato uno scatto a torso nudo sul letto, scrivendo: “La sera leoni…la mattina”. “Boni, per te va bene boni”, ha risposto Emma nei commenti. Un complimento esplicito che non è passato inosservato. Già a San Valentino i due si erano scambiati parole dolci, quando Emma aveva postato una foto con indosso solo una camicia. In quell’occasione Nigiotti non si era risparmiato i complimenti: “Emilia Clarke… anzi no… ancora più bella”, facendo riferimento all’attrice della serie tv ‘Il Trono di Spade’. Tra cuori e baci, Emma aveva risposto: “Amore bello”.

Tra i due scorre sicuramente buon sangue. Uniti dalla passione per il canto, si conoscono dal 2009, dall’avventura intrapresa nella scuola di “Amici”. In quell’occasione Nigiotti si era dimostrato particolarmente emotivo e passionale, tanto da auto eliminarsi quando, in una delle ultime puntate del serale, si è ritrovato in sfida con la ballerina Elena D’Amario, con la quale era scoppiato l’amore.

L’ultimo album di Emma si intitola “Fortuna”

Se ancora Cupido non l’ha aiutata a trovare l’uomo giusto, lei non si abbatte. Nel frattempo, anzi, Emma si dedica con tutta se stessa alla musica e ai suoi nuovi progetti. Il suo ultimo album “Fortuna” è già un successo e nonostante i problemi di salute dell’ultimo periodo, la salentina sembra aver ripreso a pieno ritmo il suo lavoro che, come lei stessa ha raccontato nel salotto di Mara Venier, la terrà impegnata fino al prossimo autunno. Un calendario fitto di impegni dunque, con un appuntamento speciale: il 25 maggio si esibirà all’Arena di Verona, una location d’eccezione per festeggiare il suo compleanno.