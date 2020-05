Emme, la figlia di Jennifer Lopez, ha scritto un libro di preghiere: “Lord Help Me”

Ha solo dodici anni eppure, Emme, la figlia di Jennifer Lopez, sorella gemella di Max, è già tra le ragazzine più famose del mondo, merito della famiglia ben nota che fin da piccola le ha dato notorietà. Nonostante abbia manifestato in più occasioni la sua passione per la musica, esibendosi anche accanto alla madre nel SuperBowl dello scorso febbraio, oppure cantandole una canzone per il suo compleanno, Emme ha scoperto di avere un’altra velleità: quella per la scrittura. La dodicenne, infatti, si è dedicata alla stesura di un libro, non si tratta di un diario o di poesie, ma di preghiere.

Jennifer Lopez madre orgogliosa

Ad annunciare la notizia è proprio la star del pop, che ha pubblicato sul suo profilo Instagram alcuni scatti della figlia, in uno dei quali la giovane Emme tiene tra le mani il suo libro dal titolo “Lord Help Me!”. Si tratta della prima copia, dal momento che il volumetto sarà disponibile nelle librerie solo da fine settembre, ma intanto, mamma Jennifer non esita a pubblicizzare questa sorprendente attività della sua bambina e scrive accanto alla gallery pubblicata sul suo profilo, utilizzando il soprannome “noce di cocco” dato ai gemelli da quando erano poco più che neonati:

Così orgogliosa della mia noce di cocco Emme, mentre condivide le sue preghiere quotidiane nel suo primo libro LORD HELP ME! Questo libro offrirà alle famiglie un modo per abbracciare la pace e la forza della fede quotidiana. Non uscirà prima del 29 settembre, ma potete preordinare al link della mia biografia.

L’amore di JLo per i suoi figli

Senza dubbio un exploit insolito per una ragazza dell’età di Emme, che dimostra di essere molto giudiziosa e attenta al prossimo. Ovviamente non può mancare il supporto della madre, che da sempre si è prodigata per i suoi bambini, avuti dall’ex marito Marc Anthony. Proprio in occasione della festa della mamma, la star aveva pubblicato delle foto accanto ai suoi figli, mostrando tutto il suo amore nei loro confronti, scrivendo: “Essere madre è la mia più grande gioia e felicità, la mia più grande sfida e il mio più grande trionfo“. Sebbene Marc Anthony e JLo si siano separati, i loro rapporti sono sempre stati ottimi, proprio per garantire ai figli di vivere nella piena serenità, anche adesso che condividono lo stesso tetto con Alexander Rodriguez, futuro marito della cantante, e i suoi figli.