VIDEO – Empoli, Dionisi: “Napoli? Sulla carta non c’è partita, l’obiettivo è passare il turno”

Empoli, il tecnico Alessio Dionisi, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Empoli, match di Coppa Italia.

“Come ritrovo la squadra a livello fisico? Ci stiamo allenando da qualche giorno in vista del Napoli, ho visto l’atteggiamento giusto e fisicamente dovevamo riaccendersi. Una partita impegnativa, ma non ho dubbi sulle risposte dei ragazzi.

Scelte del Napoli condizionate dal match con la Salernitana? Sono convinto che sia un bene giocarla, lo vedevamo come un fastidio ma l’unico dispiacere è non aver potuto dare qualche giorno di più di riposo. Sappiamo che è quasi impossibile, affrontiamo una delle più forti della Serie A. Sulla carta non c’è partita, ma giocare è il modo migliore per preparare la partita di campionato.

Novità di formazione? La linea è quella intrapresa in Coppa Italia, giocherà chi ha trovato meno spazio in campionato: affronteremo giocatori di alto livello, una squadra forte di una categoria superiore. Non mi aspetto chissà cosa, ma una prestazione da squadra sì: chi gioca avrà voglia e ambizione di far vedere che c’è e che l’Empoli può contare anche su di loro. Dobbiamo riconoscerci come squadra e cercare di superare le difficoltà che troveremo.

Stadio Maradona e l’effetto di giocarci? Sono tutte prime volte per me, non mi soffermo: andiamo a giocare per ciò che abbiamo fatto fino ad oggi, non si ripeterà in campionato. Ci andiamo convinti di quello che siamo, io posso far qualcosa solo grazie ai ragazzi. Gli allenatori non scendono in campo, per me sarà un onore ma mi fermo lì. L’obiettivo è confermarci anche domani, il risultato può sembrare scontato ma noi giochiamo per cercare di passare il turno e sappiamo che sarà molto difficile. Di fronte a me ci sarà un campione del mondo come Gattuso, gli stringerò la mano ma poi al fischio iniziale penserò all’Empoli. Rispetto molto Gattuso, ma si pensa alla partita”

